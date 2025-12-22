Le Premier ministre, Bah Oury, a présidé la cérémonie officielle d’ouverture de l’entrepôt frigorifique régional de N’zérékoré. À cette occasion, il a exhorté le ministre en charge de la Pêche et de l’Économie bleue à accorder une attention particulière à l’employabilité des jeunes dans ce secteur stratégique.

Dans son allocution, le chef du gouvernement a souligné qu’un secteur de la pêche bien organisé et bien structuré constitue un important levier de création d’emplois. « Un secteur de la pêche structuré va créer beaucoup d’emplois, aussi bien pour les femmes que pour les jeunes », a-t-il déclaré.

Évoquant les perspectives à moyen terme, Bah Oury a annoncé le lancement ambitieux de la pisciculture à partir de 2026. « Avec la pisciculture qui sera lancée avec force en 2026, nous pourrons offrir des emplois à nos enfants, nombreux à s’interroger sur leur avenir », a-t-il affirmé.

Le Premier ministre a par ailleurs estimé que le ministre de la Pêche et de l’Économie bleue aura une lourde responsabilité à assumer à l’horizon 2026. Il l’a invité à faire en sorte que le secteur de la pêche devienne à la fois un véritable pourvoyeur de revenus pour les populations et un créateur d’emplois à grande échelle, y compris pour les jeunes vivant à l’intérieur du pays.