L’ancien parti au pouvoir dénonce ce qu’il considère comme des persécutions judiciaires dont font l’objet ses cadres. Lors de l’assemblée générale du parti, ce samedi 20 décembre 2024, Mohamed Lamine Kamissoko a accusé la junte de vouloir déstabiliser le RPG Arc-en-ciel.

Selon lui, cette volonté se traduit par les peines infligées à l’ancien président de l’Assemblée nationale, Amadou Damaro Camara, et Mohamed Diané, ex-ministre de la Défense, condamnés respectivement à 4 et 5 ans de prison.

“Toutes leurs manœuvres visent à empêcher qu’il y ait, au sein du RPG, des personnalités capables de faire avancer ce grand parti. Tout ce que les gens sont en train de faire, c’est cela. On a poussé Alpha à la sortie, on a arrêté Dr Mohamed Diané, Dr Ibrahima Kassory Fofana et tous les autres. Tous ceux qui peuvent apporter une bouffée d’oxygène sur le plan financier afin que le parti vive ont été incarcérés. Tous les autres anciens membres du gouvernement sont dans une situation difficile aujourd’hui, mais le RPG ne tombera pas”, a-t-il rassuré.

Ce cadre du RPG fustige également la violation de la charte de la transition par le CNRD. Mohamed Lamine Kamissoko affirme que la junte a pris le pouvoir non pas dans l’intérêt de la population guinéenne, mais dans son propre intérêt.

“Le peuple s’est rendu compte que les arguments avancés par le CNRD lors de la prise du pouvoir n’étaient qu’un prétexte. Le peuple a compris que ce sont des gens venus avec un objectif bien déterminé. Mais le plus dangereux, c’est le fait que les 84 articles de la Charte de la transition, qui ont été élaborés par le CNRD, sont aujourd’hui violés et sabotés par eux-mêmes”, ajoute-t-il.

Il dénonce également le manque d’actions fortes pour lutter contre l’insécurité dans le pays. “Vous avez vu les enlèvements, les kidnappings et les assassinats qui sont devenus monnaie courante dans notre pays, au vu et au su de toutes les grandes composantes de notre nation et de la communauté internationale. Tout le monde regarde ce qui se passe en Guinée, mais personne ne dit rien”, regrette M. Kamissoko.