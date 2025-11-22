Dans la nuit du 11 novembre 2025, les services douaniers de l’aéroport international Ahmed Sékou Touré, à Conakry, ont intercepté un colis suspect lors d’un contrôle scanner. À l’ouverture du paquet, les agents ont découvert 5,4 kilogrammes de cocaïne soigneusement dissimulés dans du savon noir.

Selon un communiqué de la Direction générale de la Police nationale, la femme qui assurait le transport du colis a été immédiatement remise à l’Office central antidrogue (OCAD).

“L’enquête menée dans la foulée a conduit à l’arrestation du véritable propriétaire de la marchandise, Abdoulaye Touré, lequel a reconnu son implication. Il a également indiqué l’existence d’un complice basé en Europe, actuellement recherché par les autorités”, lit-on dans le communiqué.

La Direction générale de la Police nationale (DGPN) a salué le professionnalisme des équipes mobilisées et réaffirmé sa détermination à lutter sans relâche contre le trafic de stupéfiants.