À travers un communiqué conjoint, les ministres de la Sécurité et des Affaires étrangères ont annoncé de nouvelles dispositions pour répondre aux sollicitations concernant les passeports biométriques bloqués en raison d’irrégularités.

Cette décision, prise sur instruction du chef de l’État, vise à examiner chaque demande au cas par cas, afin de proposer des solutions adaptées et conformes à la législation en vigueur.

“La présente initiative s’inscrit dans le cadre des efforts constants du Président de la République à aplanir les difficultés de nos compatriotes tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays en matière d’obtention des documents de voyage”, a indiqué le communiqué.

Cette opération s’étendra sur une période de trois mois à compter du 1er décembre 2024. En conséquence, les représentations diplomatiques et consulaires sont invitées à procéder à un recensement détaillé des compatriotes se trouvant dans cette situation.

“Nous réaffirmons notre engagement à établir, délivrer et authentifier les documents de voyage dans le respect des valeurs et des orientations fixées par les autorités de la République. Le ministère de la Sécurité et de la Protection civile et le ministère des Affaires étrangères, de l’intégration africaine et des Guinéens établis à l’étranger savent compter sur la collaboration citoyenne de nos compatriotes ainsi que des autorités compétentes”, a-t-on précisé.