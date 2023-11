Suite aux derniers évènements enregistrés à la maison centrale de Conakry, le ministre de la Justice et des droits de l’homme annonce plusieurs mesures pour renforcer le dispositif de sécurité au sein de cette maison de détention.

Dans un communiqué publié ce mardi 21 novembre 2023, le garde des Sceaux informe les citoyens, les détenus et le personnel de surveillance et d’encadrement, avoir pris les mesures ci-après :

• L’installation à l’intérieur de la Maison centrale de téléphones fixes de service pour les besoins de communication entre les détenus et leurs parents aux numéros suivant : 613 19 58 36/613 19 58 76/613 19 59 13.

A cet égard, il est formellement interdit à tout agent pénitentiaire ou autre agent de sécurité, déployé de façon ponctuelle ou permanente, aux détenus de détenir ou d’utiliser un téléphone portable à l’intérieur de la Maison centrale autre que celui officiellement installé pour le service sous le contrôle du régisseur.

Le même communiqué précise que les heures d’ouverture et de fermeture des cellules sont respectivement de 8 heures, le matin et de 16 heures l’après-midi. Ces horaires peuvent être modifiés en tenant compte des impératifs de sécurité.

«Tout contrevenant aux mesures ci-dessus sera puni conformément aux dispositions de l’arrêté A/2095/MJDH/CAB/SGG du 16 juin 2023 portant règlement intérieur type des établissements pénitentiaires en République de Guinée», souligne le communiqué.

L’inspecteur général des services judiciaires et pénitentiaires, le directeur national de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion, le Procureur général près la Cour d’appel de Conakry, les Procureurs de la République et le régisseur de la Maison centrale de Conakry sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application correcte des présentes mesures qui prennent effet à compter de la date de signature.