L’assassinat d’Ousmane Bah, un jeune commerçant tué par balle dans la nuit à mardi 21 novembre 2023 à Hamdallaye dans la commune de Ratoma, ne restera probablement pas impuni. Le ministre de la justice et des droits de l’homme a annoncé des poursuites judiciaires contre X.

En application de l’article 37 du Code de procédure pénale, Alphonse Charles Wright a instruit aussi le procureur général près la Cour d’appel de Conakry d’ouvrir des enquêtes pour déterminer les causes exactes de la mort du jeune commerçant âgé de 30 ans.

«En conséquence, je vous enjoins d’ouvrir sans délai une enquête judiciaire pour déterminer les causes exactes de la mort de Ousmane Bah auprès de la médecine légale de CHU Donka l’ayant reçu en dernier avant la prise du corps par la famille pour l’enterrement et éventuellement engager des poursuites judiciaires contre X si les causes déterminées commandent la mise en œuvre de l’action publique en l’espèce », indique le communiqué du garde des Sceaux en date du 21 novembre 2023, adressé au parquet.

Copie