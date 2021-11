Le Capitaine Moussa Dadis Camara a eu l’autorisation de rentrer en Guinée, par les nouvelles autorités, après leur arrivée au pouvoir à travers un putsch. Mais, aucune date n’est pour le moment choisie par le concerné, contrairement à ce qui a été annoncé par certaines sources, selon son avocat.

«…J’ai l’accord des nouvelles autorités, tout dépend de moi. Je me prépare pour revenir.» Le président du CNDD avait fait cette annonce, quand il a appris l’autorisation en sa faveur, accordée par la junte.

A quand, ce retour tant attendu ?

Me Jean Baptiste Jocamey Haba, son avocat indique que la rentrée du Capitaine Moussa Dadis Camara est possible, mais en ce qui concerne la date, rien n’est [clair] pour le moment.

«Mon client et moi n’avons pas discuter de la date, mais il va rentrer quand-même, ne serait-ce que pour un petit temps et retourner. Dire qu’il va rentrer à telle date, non, pour le moment ce n’est pas préciser[…]», a répondu l’avocat.

L’ancien homme fort de la transition qui n’a gouverné que de 2008 a 2009, se trouve en exil, au Burkina Faso depuis plus de 10 ans. Il n’avait jamais eu l’aval de l’ancien président Alpha Condé, afin de retourner en Guinée.