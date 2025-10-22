En marge des assemblées annuelles du Groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international (FMI), la délégation guinéenne multiplie les rencontres à Washington.

Conduite par le ministre de l’Économie et des Finances, Mourana Soumah, la mission s’attelle à consolider la coopération avec les institutions de Bretton Woods tout en explorant de nouvelles pistes de financement destinées à soutenir les priorités de développement du pays.

Les discussions ont porté sur plusieurs volets, notamment le renforcement de la coopération financière, la mobilisation des ressources extérieures et la finalisation prochaine d’un nouveau programme économique appuyé par la Facilité élargie de crédit (FEC).

Cette initiative devrait permettre à la Guinée de bénéficier d’un appui technique et budgétaire accru, dans un contexte de réformes économiques et de stabilité macroéconomique.

Pour Ousmane Diagana, vice-président du Groupe de la Banque mondiale pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre, la Guinée se trouve sur une trajectoire encourageante : « Les discussions ont porté sur la manière dont cette opportunité dont dispose la Guinée peut accompagner le pays dans sa transformation vers un développement durable, une croissance inclusive, etc. Les différents composants que vous évoquez vont bien entendu dans ce sens. Au-delà du projet Simandou, nous avons effectué un tour d’horizon complet de l’état de notre coopération avec la Guinée. Nous avons constaté que, ces derniers mois et ces dernières années, il y a eu des améliorations significatives : une baisse de la pauvreté, une diminution de l’inflation et une amélioration des services. Les programmes que nous accompagnons en Guinée — dans le secteur de l’électricité, de l’agriculture commerciale, de l’eau et de l’assainissement, ainsi que dans celui des compétences — ne pourront que contribuer à renforcer ces progrès déjà constatés. »

Les autorités guinéennes comptent capitaliser sur cette dynamique pour accélérer les projets structurants, améliorer la gouvernance économique et consolider la crédibilité du pays auprès de ses partenaires financiers.