Éliminatoires CAN 2027 : la course à la qualification démarre ce jeudi

À moins d’un an du coup d’envoi de la prochaine Coupe d’Afrique des Nations, la course à la qualification débute ce jeudi 24 septembre. Au total, 48 sélections africaines sont engagées dans les éliminatoires de la CAN 2027, dont la phase finale se disputera au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda, du 19 juin au 17 juillet 2027.

La phase de groupes débutera ce jeudi et s’achèvera le 6 octobre, au terme des deux premières journées. Vingt-quatre rencontres sont programmées entre le 24 et le 26 septembre pour lancer cette campagne qualificative.

Des affiches chocs au programme

La première journée proposera plusieurs affiches très attendues sur le continent. Parmi les rencontres à suivre, le choc ouest-africain entre la Côte d’Ivoire et le Ghana à Bouaké, le duel entre le Maroc et le Gabon à Rabat, l’opposition entre l’Égypte et l’Angola au Caire, ainsi que la rencontre entre l’Algérie et la Zambie à Tizi-Ouzou.

L’Afrique du Sud accueillera également la Guinée, le 26 septembre, dans le groupe D, pour l’une des affiches de cette première journée.

Pour certaines sélections comme le Maroc, la Côte d’Ivoire, le Sénégal ou encore le Nigeria, cette campagne sera l’occasion de confirmer leur dynamique et de décrocher leur billet pour la phase finale. D’autres nations, à l’image de la Guinée, du Ghana ou du Cap-Vert, tenteront de retrouver la CAN après avoir manqué la dernière édition.

48 équipes pour 21 tickets qualificatifs

Les 48 sélections engagées ont été réparties en 12 groupes de quatre équipes. Chaque équipe disputera six rencontres au cours de cette phase qualificative.

Dans les groupes ne comprenant aucun pays hôte, les deux premières équipes au classement décrocheront leur qualification pour la phase finale.

Une particularité concerne les groupes D, H et L, qui comptent respectivement l’Ouganda, la Tanzanie et le Kenya parmi les équipes engagées. Ces trois pays sont automatiquement qualifiés en tant que coorganisateurs de la CAN 2027. Dans chacun de ces groupes, une seule équipe supplémentaire obtiendra donc son billet pour la phase finale.

Après les deux premières journées, les éliminatoires reprendront du 9 au 17 novembre 2026 pour les troisième et quatrième journées, avant les deux dernières journées prévues du 22 au 30 mars 2027.

La CAN fait son retour en Afrique de l’Est

La TotalEnergies CAF CAN 2027 se disputera du 19 juin au 17 juillet 2027 au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda. Cette édition marquera le retour de la Coupe d’Afrique des Nations en Afrique de l’Est, 51 ans après l’édition de 1976 organisée en Éthiopie.

Elle sera également historique puisqu’il s’agira de la première édition de la CAN organisée conjointement par trois pays.