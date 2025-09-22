L’agence de notation S&P Global Ratings a attribué pour la première fois à la Guinée la note souveraine « B+/B » à long et court terme, en devises et en monnaie locale, assortie d’une perspective stable. Une évaluation qui reflète à la fois les atouts de croissance du pays et ses fragilités persistantes.

« Le 18 septembre 2025, S&P Global Ratings a attribué à la République de Guinée la note de crédit souveraine “B+/B” à long et court terme, en devises et en monnaie locale. La perspective est stable », écrit l’agence dans son communiqué.

Une reconnaissance perçue comme un signal fort

Pour le gouvernement guinéen, cette première notation représente une avancée majeure. Djiba Diakité, ministre directeur de cabinet à la présidence et président du Comité stratégique de Simandou, y voit un jalon décisif : « L’attribution de la notation B+ marque un nouveau départ pour la Guinée. Elle prouve que nos réformes portent leurs fruits et que l’État guinéen est désormais un partenaire fiable et une destination émergente pour les investisseurs internationaux. »

S&P met en avant le rôle central du secteur minier, qui pèse plus de 20 % du PIB et 90 % des exportations. L’entrée en production de la gigantesque mine de fer de Simandou devrait, selon l’agence, contribuer à réduire le déficit courant et à renforcer les réserves de devises, jugées encore faibles.

Atouts et vulnérabilités

L’agence relève un déficit budgétaire modéré et anticipe « un soutien croissant des donateurs pour maintenir le profil de la dette favorable et les coûts de service modestes ». Elle souligne également les investissements engagés dans les infrastructures, l’énergie, la santé et la modernisation de l’administration publique, qui participent à la confiance renouvelée des bailleurs de fonds.

Mais S&P pointe aussi les faiblesses structurelles : un PIB par habitant inférieur à 2 000 dollars, des besoins criants en infrastructures et services sociaux, des réserves de change limitées et une dépendance quasi exclusive aux exportations minières.

Enfin, malgré l’approche de la fin de la transition politique, « les incertitudes et les tensions politiques persistent et les indicateurs de gouvernance restent faibles », souligne l’agence.

Deux scénarios pour l’avenir

S&P estime que la perspective stable reflète un équilibre entre, d’un côté, le potentiel de croissance, le profil d’endettement jugé favorable et des recettes en devises en hausse, et de l’autre, les vulnérabilités institutionnelles et la forte dépendance au secteur extractif. Elle envisage toutefois deux scénarios :

Scénario pessimiste

« Nous pourrions abaisser la note de la Guinée au cours des 12 prochains mois si, contrairement à nos attentes, la croissance et les exportations fléchissaient ou si les réserves de change diminuaient. Cela pourrait être le cas, par exemple, en cas de baisse importante et durable de la demande mondiale de minerais guinéens.

Bien que ce ne soit pas notre scénario de base, des pressions sur les marchés financiers pourraient apparaître si les tensions politiques venaient à augmenter et à affecter durablement l’élaboration des politiques ou si la dynamique des réformes ralentissait. »

Scénario positif

« Nous pourrions relever la note de la Guinée si les déséquilibres extérieurs du pays diminuaient plus rapidement que prévu, tandis que la consolidation budgétaire et la forte dynamique de réformes se poursuivaient, notamment pour garantir que l’essor du secteur minier profitera au reste de l’économie. »

Au final, S&P prévoit que la croissance réelle du PIB guinéen devrait rester supérieure à celle des pays comparables, portée par la montée en puissance de Simandou. Mais l’agence rappelle que la durabilité de cette trajectoire dépendra autant de la stabilité politique que de la capacité des autorités à élargir les bénéfices du boom minier au reste de l’économie.