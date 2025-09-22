La Direction Générale des Élections (DGE) a indiqué, via sa page officielle, qu’elle publiera ce lundi 22 septembre à 12h30 les premiers résultats partiels du référendum constitutionnel tenu la veille.

Selon le communiqué, cette première annonce sera diffusée en direct sur la Radio Télévision Guinéenne (RTG), ainsi que sur plusieurs chaînes et stations de radios privées du pays. Très attendue, cette communication constitue une étape clé du processus électoral, offrant aux citoyens un premier aperçu de l’issue du scrutin.

La DGE avait déjà souligné que, grâce aux outils numériques déployés, le dépouillement devrait être accéléré. Les tendances annoncées ce lundi devraient ainsi refléter les votes agrégés dans plusieurs communes à travers le territoire national.