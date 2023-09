Le colonel Mamadi Doumbouya a tenu hier jeudi 21 septembre 2023 son discours à la 78e assemblée générale des Nations Unies. Se prêtant à cet exercice, le locataire du palais Mohamed V n’a pas abordé la question concernant le retour à l’ordre constitutionnel. Une omission très mal vue au sein de la classe politique guinéenne.

Interrogé sur cette question, ce vendredi 22 septembre 2023, dans l’émission Mirador, la cheffe de cabinet de Cellou Dalein Diallo a fustigé la sortie du président de la transition. «Ce discours est un parjure et une imposture. Le président de la transition s’est rendu coupable de parjure, il a violé son serment et en des circonstances normales, avec des institutions fonctionnelles l’on se serait probablement acheminé vers sa destitution. Lors de sa prestation de serment le 1er octobre 2021, il a juré de préserver la souveraineté nationale, de respecter et de faire respecter les dispositions de la charte de la transition et de consolider les acquis démocratiques et il a poursuivi pour dire qu’il s’engageait solennellement et sur son honneur à collaborer avec les organes de la transition et qu’en cas de parjure qu’il subisse les rigueurs de la loi. Et donc, pour nous, le parjure est manifeste. M. Mamadi Doumbouya s’est engagé à rendre le pouvoir aux civils après des élections libres et démocrates à la fin d’une période de transition. Et là, nous sommes profondément surpris que nulle part dans ce discours il n’a été question du retour à l’ordre constitutionnel alors que cette question là intéressait les Guinéens, les partenaires techniques et financiers», a expliqué Nadia Nahman.

Et d’ajouter: «Venir à cette tribune des Nations-Unies affirmer haut et fort avec l’argent du contribuable que le modèle démocratique a du mal à s’adapter à nos réalités, nos coutumes, notre environnement et plus loin de dire que ce modèle a surtout contribué à entretenir un système d’exploitation de pillage de nos ressources, pour moi, cela relève d’une véritable imposture. Pour la forme, c’est un discours caricatural qu’il a tenu. D’ailleurs, tous les putschistes apprennent par cœur le discours pour venir réciter les yeux fermés. Donc, on a eu à faire un copier coller de discours que ses rédacteurs ont eu à réchauffer 30 secondes au micro onde et que M. Doumbouya a servi au monde. Le seul mérite de ce discours aura été de révéler le vrai visage de Mamadi Doumbouya et de lever tout équivoque chez celles et ceux qui se berçaient de douce illusion. Non seulement, ce discours révèle que M. Doumbouya n’est plus dans la disposition de respecter son serment de consolider les acquis démocratiques et encore ce qui est plus grave son aversion pour la démocratie et un Etat de droit. C’est un message extrêmement dangereux qu’il envoie pour les partis politiques républicains qui se sont engagés à accéder à la magistrature suprême par des voies républicaines», a-t-elle renchéri.

Face à cette situation, Nadia Nahman invite les citoyens Guinéens à rester mobilisés pour combattre toute éventuelle dictature du CNRD.