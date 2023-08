Quatre coups d’État ont été enregistrés dans quatre pays en Afrique de l’Ouest ces trois dernières années. Le dernier cas en date est celui du Niger, le 26 juillet où la grande présidentielle dirigée par Abdourahmane Thiani a mis un terme au régime de Mohamed Bazoum qui était au milieu de son mandat. Depuis, la CEDEAO accentue la pression contre les militaires et menace d’intervenir militairement pour restaurer l’ordre constitutionnel. Interrogé sur la question par notre rédaction, le président du parti Mouvement pour la solidarité et le développement (MSD) a porté des graves accusations contre la CEDEAO et son président actuel.

Le leader du MSD affirme que la CEDEAO n’est pas financièrement indépendante et accuse le président en exercice de l’instance sous-régionale de « rouler pour l’occident » au détriment des peuples africains. Il va jusqu’à accuser ce dernier d’être un agent de la Centrale intelligence agency (CIA), l’agence d’espionnage et de renseignements des États-Unis d’Amérique qui opère à travers le monde.

« La CEDEAO est dopée par l’occident. Si on dit sommet de la CEDEAO, quand tu rentres dans la salle il y a plus de blancs que de noirs. L’Union africaine aussi c’est la même chose. Tinubu est un agent américain de la CIA, on l’a mis là-bas pour faire ce que l’occident veut ou on le met en prison. Donc il a choisi de rester là-bas et d’être à la solde des américains. Si non si la CEDEAO était logique, elle pouvait empêcher les coups d’État en Afrique, mais c’est un syndicat des dirigeants », a déclaré Dr Abdoulaye Diallo.

En ce qui concerne l’option d’une intervention militaire pour le retour à l’ordre constitutionnel au Niger qui est actuellement sur la table de la CEDEAO, le président du MSD exhorte l’organisation sous-régionale à éviter une telle démarche.

«La mauvaise façon de résoudre un problème c’est d’utiliser la violence. Dès qu’on est violent ce qu’on est pas intelligent. Quand on est intelligent on ne va jamais proférer des menaces et dire qu’on va envoyer des soldats. Parce que, tu peux déclencher une guerre, mais tu ne sauras jamais comment elle va se terminer», averti Dr Diallo.