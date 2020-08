C’est à travers un document transmis au Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, que le Collectif des Doctorants et Enseignants Chercheurs de l’Université général Lansana Conté de Sonfonia Conakry, a interpellé le ministre sur une gestion «calamiteuse» du recteur et des «disfonctionnements graves» qui risquent d’impacter négativement cette institution d’enseignement supérieur.

Dans ce document de 5 pages, le Collectif énumère des manquements, qui, si rien n’est fait risquent de conduire à des troubles au sein de ce temple de savoir. Par ailleurs, ces Enseignants et Chercheurs font plusieurs recommandations au ministre et exigent aussi le départ du Recteur Amadou Oury Koré Baldé à la tête de cette Université. Ci-dessous le document du collectif transmis au MESRS