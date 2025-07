La République de Macédoine du Nord a exprimé un soutien clair et sans équivoque au Plan d’autonomie proposé par le Royaume du Maroc en 2007, en le qualifiant « d’unique base pour le règlement » du différend autour du Sahara.

Cette position a été formellement exprimée dans une déclaration conjointe signée le lundi 21 juillet 2025 à Skopje par le ministre marocain des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, et son homologue macédonien, Timčo Mucunski.

Dans ce document officiel, M. Mucunski a réaffirmé « le soutien de longue date » de son pays au processus politique mené par les Nations Unies, visant à parvenir à une solution juste, durable et mutuellement acceptable. La déclaration souligne par ailleurs l’attachement des deux pays au leadership onusien dans ce dossier, ainsi que leur appui à la Résolution 2756 du Conseil de sécurité, adoptée en octobre 2024. Celle-ci rappelle notamment la responsabilité des parties dans la recherche d’une issue politique fondée sur le compromis.

Les deux ministres ont également salué les efforts de l’Envoyé personnel du Secrétaire général de l’ONU, appelant à un soutien renforcé à sa mission dans le cadre des principes de la Charte des Nations Unies et des résolutions du Conseil de sécurité.

Cette annonce vient conforter la dynamique internationale favorable à l’initiative marocaine d’autonomie, impulsée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI. Elle marque une nouvelle avancée diplomatique pour Rabat, alors que de plus en plus de pays considèrent cette proposition comme une solution crédible, réaliste et pérenne au conflit autour du Sahara.

Avec cette position, la Macédoine du Nord rejoint le cercle grandissant de capitales qui appuient explicitement l’approche marocaine, renforçant davantage le consensus international autour de cette proposition soutenue depuis plus de quinze ans.