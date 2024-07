Les Directions de l’Emploi Jeunes, de la Jeunesse et des Infrastructures du ministère de la Jeunesse et des Sports ont été fermées, ce lundi 21 juillet 2024, pour non-paiement du loyer. L’agence immobilière gérant le bâtiment situé dans la commune de Kaloum réclame plusieurs années d’arriérés de loyer impayés, s’élevant à des milliards de francs guinéens.

“Accès interdit au personnel du Ministère de la Jeunesse et des Sports. Motif : non-paiement de loyer”, peut-on lire sur une affiche à l’entrée du bâtiment abritant ces directions au centre-ville de Kaloum.

“Grâce à Dieu, le Ministère de la Jeunesse et des Sports va déménager sous peu, au lieu de continuer à payer annuellement 7 milliards GNF de loyer depuis 2011. Merci à tous ceux qui œuvrent nuit et jour pour rendre ce déménagement possible depuis notre prise de fonction. À cœur vaillant, rien n’est impossible”, a écrit Keamou Bogola Haba sur Facebook.