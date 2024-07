Après l’évaluation des partis politiques, le ministère de l’Administration du territoire et de la décentralisation a organisé un atelier de restitution des résultats provisoires. Dans un discours à cet effet, le ministre Ibrahima Kalil Condé a pointé du doigt certains partis qui auraient fait la promotion communautaire et identitaire. Le parti de Cellou Dalein Diallo n’a pas tardé à réagir à ces propos.

En marge de l’assemblée générale hebdomadaire tenue ce samedi 20 juillet 2024, le premier vice-président de l’UFDG a lancé une invitation à l’actuel ministre du MATD.

Pour Fodé Oussou Fofana, le ministre Ibrahima Kalil Condé doit faire très attention à ce qu’il dit concernant les communautés, surtout quand il s’agit des partis politiques. L’ancien député à l’Assemblée estime que ce qui est essentiel et fondamental, c’est d’être Guinéen.

« Il faut faire très attention dans les discours concernant les communautés et les ethnies. Ce pays a trop souffert de cela. Comment pouvez-vous imaginer qu’à l’UFDG, vous trouvez un secrétaire fédéral Toma et considérez qu’il ne doit pas être le secrétaire général, parce que vous pensez que l’UFDG est un parti communautaire. Il faut que les responsables, les fonctionnaires de l’État et les ministres évitent de parler des problèmes de communauté et d’identité. Vous ne pouvez pas reprocher à un parti politique qu’il y ait une ethnie majoritaire en son sein. Comment pouvez-vous reprocher à un parti comme le RPG d’avoir beaucoup de Malinkés, ou à l’UFDG d’avoir beaucoup de Peuls, ou à un parti de la forêt d’avoir beaucoup de Forestiers ? Dans quoi vous engagez-vous ? », s’est-il interrogé, tout en invitant le patron du MATD à veiller plutôt à ce que la Charte des partis politiques soit respectée.

« Ce débat n’a absolument rien à voir. Un parti doit respecter les normes et les lois, ainsi que la charte des partis politiques. En tant que ministre, vous devez veiller au respect de cette charte et éviter les discours communautaires et ethniques. Venant d’un ministre, ce n’est pas juste. »