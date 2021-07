Après avoir été gracié suite à sa demande de pardon au chef de l’État, Mamady Condé alias Madic Sans Frontières gardait jusque-là du flou par rapport à son avenir politique. De retour au Canada, l’ex prisonnier est sorti du silence hier mercredi à travers son compte Facebook. Il évoque trois raisons qui l’empêcheraient d’adhérer au RPG arc-en-ciel.

Dans une vidéo d’une heure 15 minutes, Madic Sans Frontières est largement revenu sur sa décision de demander pardon au président de la République. Pour lui, cette demande n’a rien à voir avec son combat politique ou encore moins sa libération. Mais plus d’avoir offensé un homme âgé. « Le jour où j’ai écrit et demandé pardon peut-être beaucoup de personnes ont mal pris. Mr le Président, j’ai demandé pardon parce que c’était très sincère. Et le pardon n’est pas faiblesse ni recul (…) le pardon n’a rien à voir avec le combat. Le pardon n’a rien à voir avec mon emprisonnement et ma libération. Le pardon c’est quand j’ai manqué de respect à quelqu’un qui est plus âgé que mon père, un président de la République. Le pardon n’était pas d’être libre. Parce que je veux faire un combat juste et équitable (…) Mr le Président de la République, je n’ai pas fait le combat là pour être riche, pour avoir des récompenses, pour être reconnu, pour gagner de l’argent, de belles voitures, des maisons. C’est un combat qui me semblait être juste. C’est un combat que j’ai fait pour l’égalité entre les Guinéens. C’est un combat que j’ai fait en toute sincérité. Je ne vous déteste pas président» déclare Madic Sans frontière.

Par ailleurs, le proche de Cellou Dalein Diallo annonce avoir trois bonnes raisons qui, aujourd’hui l’empêcheraient d’adhérer au RPG arc-en-ciel, « la première raison: je vais commencer par la loyauté. Aujourd’hui mon père a fêté ses 30 ans avec vous, il a tout abandonné pour vous. Il n’a jamais changé parce qu’il est loyal. Ma loyauté fait que je ne peux pas adhérer au RPG. Et la conviction n’a rien à voir avec les problèmes familiaux, la conviction n’a rien avoir avec les problèmes de la patrie. Et cette décision vient de moi. Mon grand-père a été loyal avec Sekou Touré, mon père a été loyal avec vous, et je dois être loyal aussi. Ça c’est une décision personnelle ».

« La deuxième raison : aujourd’hui on me propose tout, je suis conscient que vous pouvez me donner tout dans la vie Mr le Président, mais votre principale adversaire c’est Cellou Dalein. J’ai grandi en aventure. A chaque pays que j’ai fait, j’ai fondé une famille que moi je peux appeler famille spirituelle. Et toutes ses familles que j’ai fondées, la famille de Cellou Dalein Diallo fait partie. Je ne peux pas adhérer au RPG pour combattre Elhadj Cellou Dalein Diallo. Je ne peux pas faire face à la famille de Cellou Dalein Diallo. Que Dieu m’en garde pour détruire cette famille, attaquer, diffamer cette famille à mon profil. »

« La troisième raison: c’est moi qui ai décidé de faire un combat pour la Guinée. J’ai promis à Elhadj Cellou Dalein Diallo et Hadja Halimatou que je les aime au fond du cœur qui n’a rien à voir avec la politique. Et ma parole je vais la respecter. Et cette parole qui m’a poussée à venir en Guinée, sur le terrain. Madic est né et a grandi dans une famille pauvre. Pour moi la pauvreté n’est pas un handicap et mourir dans la pauvreté n’est pas un échec, peut-être c’est mon destin. Mr le Président, je préfère vivre dans cette pauvreté que de vous prendre l’argent, tout ce que le RPG peut me donner aujourd’hui pour combattre Elhadj Cellou Dalein et mourir sans la conscience tranquille » a-t-il juré.