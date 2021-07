Les épreuves du baccalauréat session 2021, ont été lancées ce jeudi 22 juillet, sur toute l’étendue du territoire guinéen.

Dans la commune de Ratoma, c’est le Groupe Scolaire Léopold Sédar Senghor, ex Lycée des Jeunes Filles, sis à Lambanyi, qui a servi de cadre au lancement, en présence du Premier ministre Ibrahima Kassory Fofana, du ministre de l’Éducation nationale, Pr Bano Barry, de l’inspectrice régionale de l’éducation de Conakry et du Directeur communal de l’éducation de Ratoma.

Dans son message, le chef du gouvernement guinéen dit avoir constaté que les choses se passent bien. Il a par ailleurs félicité les ministres impliqués dans ce processus, pour dit-il le changement apporter au système éducatif.

«Nous voulons que les choses se passent dans la clarté. Que les tricheries et autres magouilles qui ont toujours émaillées le système des examens que ceci prennent fin, de manière à sélectionner. Nous voulons que ceci soit très sélectif. Je dois remercier les ministres qui ont pris à bras-le-corps la situation, pour induire le changement structurel que nous voulons apporter au système éducatif. J’ai constaté que les choses se passent bien. J’espère que ça va continuer et que les résultats qui vont sortir de ces examens, seront les plus sincères possible pour refléter la réalité en termes de connaissances », a déclaré le locataire du palais de la Colombe.

De son côté, le ministre de l’Éducation nationale et de l’Alphabétisation, Pr Bano Barry, a rappelé les enjeux du baccalauréat, avant de mettre en garde les candidats et les surveillants sur les mauvaises habitudes qui ont contribué à ternir par le passé l’image de l’école guinéenne.

Dans la commune de Ratoma, ils sont au total 11 084, répartis dans 21 centres d’examens qui candidats qui affronteront les épreuves de cette année

«Nous avons mobilisé 710 surveillants. Cette année, il y a deux délégués par centre. Un de l’enseignement supérieur et un du ministère de l’Éducation nationale et de l’Alphabétisation », a fait savoir le directeur communal de l’éducation de Ratoma, Bakary Camara.