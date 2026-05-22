Campagne électorale : de Kissidougou à Dabola, la caravane politique de FIDEL sillonne la Haute-Guinée

Publireportage : Entre bains de foule, porte-à-porte et démonstrations de ferveur populaire, le parti Force des intègres pour la démocratie et la liberté (FIDEL) allié au mouvement GMD poursuit sa campagne en Haute-Guinée. Après Kissidougou, la délégation a rejoint Faranah, puis Dabola et Bissikrima, dans une tournée marquée par la proximité et la mobilisation des populations.

Après Kissidougou, la caravane du parti FIDEL et du mouvement GMD a rallié Faranah. Le cortège, escorté de motos et rythmé par des chants de campagne, est accueilli dans une forte mobilisation populaire à l’entrée de la ville. Mohamed Lamine Kaba est rapidement entouré par la foule.

Une campagne de proximité

La stratégie repose sur le contact direct avec les populations, au-delà des grands meetings. Charlotte Daffé explique : « Ça se passe plutôt bien parce qu’ici, à Faranah, nous avons adopté un autre format de campagne. Au-delà des meetings classiques que nous avons organisés dans d’autres localités, nous avons privilégié une campagne de proximité, en allant directement dans les quartiers et les concessions, faire du porte-à-porte à la rencontre des électeurs et des grands électeurs. Il faut connaître ces grands électeurs, savoir où ils vivent, parce qu’ils ne participent pas toujours aux grandes mobilisations. Certains restent chez eux, dans les localités, et c’est donc à nous d’aller vers eux pour échanger directement ».

Dans le grand marché, la sensibilisation se poursuit. Mohamed Lamine Kaba précise : « Comme vous l’avez constaté, durant cette campagne, nous avons été frappés par l’accueil de la population, ce qu’on appelle souvent le bas peuple, mais qui constitue en réalité le peuple essentiel. Partout, les citoyens ont exprimé beaucoup d’attentes à notre égard. Nous avons aussi constaté qu’ils ont compris les enjeux, parce que le mécanisme de ces élections reste assez complexe. Il était donc important d’expliquer comment voter au niveau communal, comment identifier le candidat localement, mais aussi comment reconnaître les candidats au scrutin plurinominal ainsi que ceux de la liste nationale, qui compte, comme vous l’avez vu, plus d’une vingtaine de personnes ».

Après deux jours de rencontres, la délégation prend la route de Dabola

À Bissikrima, l’accueil est chaleureux et marqué par des retrouvailles. Les habitants entourent la délégation dans une ambiance festive. Sékouba Mara, résume la démarche : « À chaque étape, nous travaillons avec les communautés et les populations afin que notre message soit diffusé le plus largement possible. Pour nous, être à Dabola, à Bissikrima ou encore à Nonon, c’est avant tout aller à la rencontre des électeurs, des jeunes et de nos compatriotes. C’est cela notre credo, c’est cela notre mission : rapprocher le parti des citoyens afin d’élargir notre base électorale en faveur du parti FIDEL allié au mouvement GMD ».

La campagne se poursuit ensuite jusque tard dans la soirée, dans une dynamique de proximité et de forte mobilisation populaire.