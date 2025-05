En marge des assemblées annuelles de la Banque islamique de développement (BID), la Guinée a conclu un important accord de financement avec la Société Internationale Islamique de Financement du Commerce (ITFC). L’enveloppe, d’un montant de 40 millions de dollars, vise à renforcer la sécurité alimentaire et à garantir l’approvisionnement du pays en denrées de première nécessité, notamment en riz.

L’accord a été signé par le ministre du Plan et de la Coopération internationale, Ismaël Nabé, et le président directeur général de l’ITFC, Adeeb Y. Al Aama. Cette initiative s’inscrit dans un cadre plus large de coopération financière entre la Guinée et l’ITFC, filiale du Groupe de la Banque islamique de développement (IsDB), spécialisée dans la promotion du commerce entre les pays membres de l’Organisation de la coopération islamique (OCI).

Ce financement fait partie d’un package global de 115 millions de dollars que l’ITFC a accordé à la Guinée, réparti comme suit :

40 millions USD pour l’ouverture d’une ligne de crédit en faveur de la Banque centrale de la République de Guinée (BCRG) ;

15 millions USD pour l’achat de produits stratégiques destinés à la société Électricité de Guinée (EDG) ;

20 millions USD pour l’acquisition de fertilisants et d’équipements agricoles ;

40 millions USD pour l’achat de riz, objet de l’accord signé ce jour.

Selon la cellule de communication du ministère du Plan, la signature des trois autres composantes est attendue dans les tout prochains jours.

Par ailleurs, un nouveau projet de 5 millions USD dans le secteur de la santé est en cours de finalisation, toujours avec le concours de l’ITFC.