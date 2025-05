Alors que le procès en appel de Dr Mohamed Diané, ancien ministre de la Défense sous le régime d’Alpha Condé, se poursuit devant la Cour de répression des infractions économiques et financières (CRIEF), l’institution judiciaire engage l’exécution de la décision rendue le 18 décembre 2024. Plusieurs immeubles lui appartenant ont été mis en vente aux enchères. Une initiative que son collectif d’avocats conteste fermement.

Cette mise en vente intervient dans le cadre de l’exécution provisoire au quart du montant des dommages et intérêts, comme le prévoit le jugement de la chambre de jugement de la CRIEF. Cela, en dépit des recours introduits dans cette affaire dont le préjudice est estimé à 500 milliards de francs guinéens.

Selon un communiqué officiel de la CRIEF, publié ce jeudi 22 mai 2025, la procédure de vente a été enclenchée à la demande de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC). Les enchères se déroulent dans la salle des ventes publiques de l’agence, située à son siège.

Liste des biens mis en vente :

Un immeuble R+8 situé au quartier Almamya, commune de Kaloum (Conakry)

Un immeuble R+10 situé au quartier Sandervalia, commune de Kaloum, 2e Avenue (Conakry)

Un immeuble R+8 situé au quartier Yattaya, commune de Ratoma (Conakry)

Une école R+5 située à Missira, préfecture de Kankan

Une usine agro-industrielle à Missira, comprenant deux hangars, une vaste cour et une grande plantation d’anacardiers.

Dans une déclaration transmise à la presse peu après l’annonce, le collectif des avocats de Dr Mohamed Diané a exprimé sa “vive préoccupation” face à cette initiative, soulignant que la procédure d’appel est toujours en cours et que la propriété des biens concernés reste “sérieusement contestée”.

« Toute cession dans un tel contexte expose ses bénéficiaires à un risque juridique réel, tant sur le fondement d’actions en revendication de propriété que sur celui de contestations ultérieures en nullité de vente », préviennent les conseils de l’ancien ministre.

Ils appellent à la prudence : « Nous invitons, en toute loyauté et responsabilité, les acquéreurs potentiels, les notaires, les autorités administratives et tous tiers de bonne foi à prendre acte de cette insécurité juridique manifeste et à faire preuve de retenue. »

Enfin, les avocats réaffirment leur engagement à assurer la défense de Dr Mohamed Diané dans le strict respect des principes de leur profession.