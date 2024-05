United Bank for Africa (UBA), groupe de services financiers panafricain de premier plan, est au service de l’humain, des entreprises et des communautés, s’apprête à célébrer ses 75 ans d’existence. Les festivités de la célébration qui se fera sur plusieurs étapes jusqu’en novembre 2024, ont été lancées le lundi 20 mai 2024, à travers une conférence au siège de l’institution à Lagos au Nigeria. Cet évènement a été retransmis en direct dans les filiales du groupe.

UBA s’est fixé comme objectif depuis 1949 d’offrir un excellent service et générer un impact mondial, afin de fournir des solutions à plus de 45 millions de clients à travers le monde.

Le groupe panafricain de services financiers de premier plan a lancé le top départ des célébrations marquant l’an 75 ans de son existence. Une occasion pour ses dirigeants de faire le bilan de plus de sept décennies de la banque et partager leur vision pour l’avenir.

Procédant à l’ouverture de cette cérémonie à dimension internationale, le directeur général du groupe, Oliver Alawuba a laissé entendre que ‘’C’est un grand plaisir de commémorer le 75e anniversaire de United Bank for Africa’’, soulignant l’impérieuse nécessité d’honorer le passé, célébrer le présent et investir dans l’avenir.

‘’UBA a commencé ses opérations en 1949 à Lagos Island. Elle était connue sous le nom de la British & French Bank Limited. Elle a une longue histoire d’hommes et de femmes qui ont beaucoup pour créer cette institution financière que nous avons’’, rappelle Oliver Alawuba.

Après l’indépendance du Nigéria, UBA a été établie en 1961 pour reprendre les activités de la British & French Bank Limited. En 2005, une fusion entre UBA et Standard Trust Bank a donné naissance à l’actuelle UBA et fait l’acquisition de la Continental Trust Bank.

L’occasion a été aussi pour le directeur général du groupe UBA de rendre un vibrant hommage aux présidents du conseil d’administration qui se sont succédé, aux directeurs généraux, aux membres des comités exécutifs et l’ensemble du personnel. ‘’Sans leurs sacrifices, nous ne serions pas là aujourd’hui. Vous avez construit cette plateforme sur laquelle nous nous tenons aujourd’hui. Ce que nous célébrons aujourd’hui démontre la résilience, l’innovation et l’engagement de UBA en faveur de l’excellence’’.

UBA c’est aussi 75 ans de confiance et d’impact.

Selon M. Alawuba, de nos jours, pour certains, UBA est une institution financière fiable. Pour d’autres, UBA est un pilier de stabilité, un partenaire de développement et un catalyseur pour le développement africain. Le DG ajoute que depuis 1949 UBA “ s’est développée pour devenir une institution mondiale’’.

Le groupe UBA est présent dans 20 pays africains, au Royaume-Uni, aux États-Unis d’Amérique, en France et aux Emirats-arabes unis avec plus de 25.000 employés, 350.000 terminaux et plus de 1000 agences à travers le monde.

‘’UBA est la première banque en Afrique à lever une offre publique initiale. C’est la première banque nigériane à être cotée en bourse au Nigeria, la seule banque d’Afrique subsaharienne à détenir une licence de banque de dépôt aux États-Unis et la première à construire un amphithéâtre à l’université de Lagos. C’est aussi la première banque nigériane à s’installer hors des frontières du Nigeria, la première à introduire une plateforme de banque mobile au Nigeria, à lancer Leo, un Chatbot multilingue à travers le monde”, se félicite le DG Olivier, affirmant que le groupe UBA, tout au long de son parcours, “a fait preuve de stabilité avec une forte performance, surtout au cours des dernières années. ‘’Nous apportons de la valeur aux actionnaires sur les différents marchés’’.

Parlant de l’innovation, M. Olivier martèle la transformation digitale sont les clés du succès du groupe qui s’engage à continuer d’investir dans l’innovation des services et plateformes pour améliorer l’expérience client et l’excellence des opérations de UBA.

Le groupe entend œuvrer davantage pour jouer un rôle de premier plan dans la promotion de l’entrepreneuriat et de l’innovation sur le continent en vue d’avoir plus d’impacts sur les entreprises africaines. Elle a pour ambition d’introduire l’Afrique au monde et le monde à l’Afrique.

‘’Nous voulons être la principale banque pour les mouvements des capitaux’’, a développé le patron du groupe UBA comme objectif pour l’avenir, rassurant que ‘’nous sommes engagés à étendre notre présence et à apporter de la valeur à travers des collaborateurs. Les clients sont la base de nos succès. Le client est notre employeur et la seule pour laquelle nous venons travailler tous les jours. Pendant que nous entamons la prochaine phase de notre aventure, j’exhorte les clients à continuer de soutenir UBA. Ensemble, nous allons écrire le prochain chapitre de UBA’’, conclut le directeur général du groupe.