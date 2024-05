À l’occasion d’une conférence de presse, mardi 21 mai 2024, le Secrétaire général du ministère de l’emploi et de la fonction, Aboubacar Kourouma, a levé un équivoque lié au concours d’accès à la fonction publique.

Aboubacar Kourouma a donné des détails relatifs à la non publication, pour le moment, des listes des candidats au compte de certains départements ministériels.

Selon lui, les listes du ministère de l’Enseignement supérieur et du ministère de l’information n’ont pas été publiées parce que le recrutement dans ces deux départements a été consigné dans un protocole d’accord avec le mouvement syndical, signé en novembre 2023.

« Il a été dit que pour le compte du ministère de l’Enseignement supérieur, nous allons recruter les enseignants homologues et les titulaires de Phd sur la base d’un concours spécifique. Donc, eux, ils ne sont pas concernés par le concours général que nous sommes en train d’organiser. Pour le ministère de l’Information, la liste n’a pas été diffusée parce que le recrutement a été consigné dans le protocole d’accord. Le quota qui sera réservé à ce département sera exclusivement réservé aux agents dits stagiaires de la RTG. Voilà pourquoi les deux listes n’ont pas été diffusées».

Pour le ministère de la santé, M. Kourouma indique que la liste des candidats et la date de passation du concours seront disponibles dès ce mercredi.

Pour le ministère de la sécurité et de la protection civile et celui de l’environnement et de développement durable, le Secrétaire général affirme qu’il a été décidé pour ces deux départements que le recrutement soit reversé dans le lot de l’effectif général que l’Armée va recruter. Cela a permis d’augmenter le quota alloué à certains départements.

Du dépôt des dossiers en passant par la passation des épreuves, par la correction jusqu’à la saisie des notes, Aboubacar Kourouma rassure qu’il n’y aura d’intervention humaine. « Ce sont les algorithmes qui vont procéder à toutes ces étapes. C’est pour donner des égalité de chances à tous nos concitoyens».