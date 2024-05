Les agréments de FIM FM, Djoma, Espace FM et Sweet FM ont été retirés ce mercredi 22 mai 2024, par les autorités de la transition guinéennes.

L’information a été confirmée par Aboubacar Condé, Directeur de l’information du groupe Djoma médias qui s’est entretenu avec un haut responsable du pays. “Nous sommes surpris et dépassés par la nouvelle. J’ai appelé un ministre pour demander, il m’a confirmé que les licences des médias brouillés ont été retirées”, a-t-il déclaré avant de souligner que : “Ces médias dont on a annoncé le retrait d’agréments sont en règle face à la loi et aux instruments légaux de notre pays”.

Concernant les motifs qui ont valu cette décision dramatique, le Directeur de l’information du groupe Djoma répond : “Nous ne savons pas ce qu’on nous reproche. Et pourtant, le Premier ministre disait que la balle était dans le camp des médias. Et qui font tout pour que la situation se normalise avec les autorités. A cette allure là, on se demande si nous journalistes, ne sommes pas des Guinéens.”

À suivre !