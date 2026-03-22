La Fédération guinéenne de football (FGF) est sortie de son silence face à une vague de rumeurs circulant sur les réseaux sociaux au sujet de la Coupe d’Afrique des Nations 1976. Dans un communiqué officiel, l’instance dirigeante du football guinéen a formellement démenti toute initiative visant à contester les résultats de cette compétition historique.

« La Fédération Guinéenne de Football (FGF) porte à la connaissance de l’opinion publique nationale et internationale qu’elle n’a engagé aucune procédure ni auprès du Tribunal Arbitral du Sport (TAS), ni auprès de la Confédération Africaine de Football (CAF) en lien avec la Coupe d’Afrique des Nations 1976 », précise le document.

Ces clarifications interviennent alors que plusieurs publications en ligne ont laissé entendre que la Guinée envisagerait une démarche pour remettre en cause le match ayant opposé le Syli National au Maroc lors de cette édition. Une allégation que la FGF balaie catégoriquement. « Ces informations sont inexactes et ne reposent sur aucune base officielle », insiste l’institution, appelant à la responsabilité collective.

Sur le plan historique, la Fédération rappelle les faits établis. « La rencontre Guinée – Maroc s’est disputée le 14 mars 1976 à Addis-Abeba […] Elle s’est soldée par un score de 1-1, la Guinée ayant ouvert le score à la 33e minute par Chérif Souleymane, avant l’égalisation marocaine à la 86e minute par Ahmed Makrouh dit “Baba” », souligne le communiqué.

Au-delà du match, la FGF tient également à apporter un éclairage sur le format particulier de la compétition à l’époque. « Conformément au règlement en vigueur, la compétition ne comportait pas de finale classique […] le Maroc a terminé en tête de la poule finale et a été régulièrement sacré champion d’Afrique, la Guinée occupant la deuxième place », rappelle-t-elle.

Ce rappel intervient dans un contexte continental marqué par des tensions autour de l’attribution du trophée de la CAN 2025, retiré au Sénégal au profit du Maroc, une décision qui a suscité de vives réactions dans plusieurs pays africains, dont la Guinée. Dans ce climat, une rumeur persistante évoquait un prétendu abandon du Maroc en 1976 avant une reprise du match — une version que la Fédération dément implicitement en rétablissant les faits.

« La Fédération Guinéenne de Football réaffirme son attachement au respect des faits historiques et des règlements sportifs », martèle le communiqué, tout en invitant « les médias et l’ensemble des acteurs à privilégier des informations vérifiées ».

Pour finir, la FGF réitère son engagement en faveur des valeurs fondamentales du sport. « La FGF reste pleinement engagée dans la promotion des valeurs de fair-play, de respect mutuel et d’unité du football africain », conclut-elle, dans un appel à l’apaisement et à la responsabilité.