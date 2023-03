Après la Cour de répression des infractions économiques et financières(CRIEF), les autorités de la transition sont sur le point de créer une nouvelle Agence de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC). C’est une annonce faite par le ministre de la Justice lors de l’ouverture du deuxième cycle d’évaluation mutuelle du dispositif national de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.

Selon Alphonse Charles Wright, la création de cette nouvelle agence «est une preuve éloquente» de la volonté politique du gouvernement pour compléter son dispositif dans le cadre de la lutte contre la corruption.

«Pour davantage matérialiser cette volonté politique, d’importants actes du pouvoir central sont en passe d’être pris pour compléter notre dispositif national. Il s’agit du Décret sur le comité national de coordination de la lutte contre le blanchiment d’argent et du financement du terrorisme, le comité consultatif du gel administratif et celui relatif à l’opérationnalisation de l’Agence de recouvrement des avoirs saisis et confisqués», a fait savoir Alphonse Charles Wright.

Placée sous la double tutelle du ministère de la Justice et celui des Finances, l’AGRASC «sortira de sa case silencieuse dans les jours à venir sous les instructions fermes de monsieur le président de la transition. D’ici le 05 avril, nous devrons déposer toute la documentation», a indiqué le ministre Wright.