La huitième journée du championnat guinéen de Ligue 1 a livré son verdict ce samedi 22 février 2025, avec trois affiches disputées à Kamsar, Dubréka et Conakry.

Le Horoya AC poursuit sa série d’invincibilité

Le Horoya AC a confirmé son statut de favori en s’imposant sur la pelouse du Club Industriel de Kamsar. Les Rouge et Blanc de Matam l’ont emporté sur le plus petit des scores (1-0), grâce à une réalisation de Morlaye Sylla à la 62ᵉ minute.

Ce succès permet aux Matamkas de prolonger leur série d’invincibilité après huit journées. Avec un total de 16 points, ils occupent la troisième place du classement.

L’AS Kaloum accroché par le Loubha FC

En déplacement au stade de Yorokoguiya, l’Association Sportive de Kaloum a concédé un match nul face au Loubha FC de Télimélé (2-2). Les Kaloumistes avaient pourtant ouvert le score à la 26ᵉ minute grâce à Sékou Keita, avant de voir le Loubha égaliser à une minute de la pause par Aboubacar Sylla.

Au retour des vestiaires, le Loubha FC a pris l’avantage pour la première fois du match, avec un doublé d’Aboubacar Sylla. Mais l’ASK a évité la défaite en égalisant à la 79ᵉ minute par Mohamed Lamine Baldé.

Renaissance FC et Flamme Olympique dos à dos

Au stade de Coléah, la Renaissance FC affrontait la Flamme Olympique. Les visiteurs ont pris l’avantage dès la 17ᵉ minute, grâce à un but d’Alseny Conté. Mais six minutes plus tard, Issiagha Bangoura a remis les locaux de Bonfi à hauteur. Aucune des deux équipes n’ayant réussi à faire la différence, elles se sont quittées sur un score de 1-1.

Les affiches de dimanche

La huitième journée se poursuit ce dimanche avec deux rencontres au programme :

Au stade Petit Sory de Nongo, le Hafia FC, leader du championnat, affronte le promu Guinée Foot-Élite.

Pendant ce temps, le Wakriya AC sera opposé à Soar Académie au stade de l’Amitié de Kamsar.

La lutte pour les premières places s’annonce toujours aussi disputée !