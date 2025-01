Les Nations Unies, à travers le Fonds central de réponse d’urgence (CERF), ont alloué 2,5 millions de dollars pour aider les victimes des inondations en Guinée au cours de l’année 2024. Ce financement vise à répondre aux besoins urgents en matière de santé, de sécurité alimentaire, d’eau, d’hygiène, d’assainissement et d’éducation, en ciblant principalement les régions de Kankan et Nzérékoré.

Trois projets prioritaires pour sauver des vies ont été lancés dans le cadre de ce programme, à savoir : la santé, avec la réhabilitation des infrastructures sanitaires, l’approvisionnement en médicaments et la prévention des maladies hydriques pour environ 60 427 personnes ; l’assistance alimentaire, avec la distribution de transferts monétaires d’urgence pour répondre aux besoins alimentaires et non alimentaires de 60 427 personnes, en particulier les femmes enceintes et allaitantes ainsi que les enfants de moins de cinq ans ; et l’eau, l’hygiène et l’éducation, pour restaurer l’accès à l’eau potable et réhabiliter les latrines dans les écoles et les structures sanitaires, bénéficiant à 45 000 personnes, dont 12 000 élèves.

Ces initiatives sont mises en œuvre grâce à la collaboration entre l’Agence nationale de gestion des urgences et catastrophes humanitaires (ANGUCH), les autorités locales, les agences des Nations Unies et les partenaires humanitaires.

Ce soutien est crucial pour renforcer la résilience des communautés face aux catastrophes naturelles.