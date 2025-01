Poursuivi pour détournement de deniers publics et enrichissement illicite, l’ancien ministre de l’Urbanisme, Ibrahima Kourouma, a comparu devant la Cour de répression des infractions économiques et financières (CRIEF), ce mercredi 22 janvier 2025.

Faisant l’inventaire de ses biens immobiliers, l’ancien ministre du gouvernement d’Alpha Condé a précisé au tribunal qu’il possède une maison à Beyla, entièrement achevée, et une autre en cours d’achat à Lambandji.

“La maison de Beyla est complètement achevée. Elle comprend trois chambres, un salon et deux douches. Celle de Lambandji est aussi une maison de trois chambres, un salon et deux douches. Je suis en train de l’acheter. Je l’ai prise en 2011 et je continue à payer. Ce n’est pas un terrain que j’ai acheté, c’est une maison. Je dois encore 600 millions de francs. Pour l’heure, j’ai déjà payé 250 millions. Ce n’est pas très grand, cela fait environ 200 m². Mais ce n’est pas ma résidence principale. C’est mon épouse, la mère de mes enfants, qui y habite. Pour ma part, je réside à Nongo, dans une maison en location”, a-t-il déclaré.

Concernant ses parcelles, Ibrahima Kourouma a indiqué qu’il possède deux terrains à Conakry ainsi que deux autres à Beyla. “La superficie totale de mes deux terrains à Conakry fait 800 mètres carrés, la même superficie à Beyla”, a-t-il précisé.

L’ancien ministre de l’Enseignement pré universitaire et de l’Alphabétisation est accusé d’avoir détourné la somme de 612 520 784 809 francs guinéens et de 12 millions de dollars américains au préjudice de l’État durant son mandat.