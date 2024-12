Le ministre de la Justice et des Droits de l’Homme, Yaya Kairaba Kaba, s’est exprimé, ce vendredi 20 décembre 2024, sur la tragédie survenue le 1er décembre dernier au stade régional de N’zérékoré. Le ministre a démenti les chiffres avancés par les organisations de défense des droits humains et la diaspora forestière qui ont parlé de plus de 150 victimes.

Invité de l’émission “On fait le point”, diffusée chaque soir sur la RTG, Yaya Kairaba Kaba a exprimé sa douleur face à ce drame qui a endeuillé de nombreuses familles. Cependant, il a souligné que le seul bilan officiel reste celui de 56 morts fourni par le gouvernement.

“Lorsque ces événements se sont produits, des chiffres ont été avancés par-ci par-là selon la coloration que l’on veuille leur donner. Ces événements n’avaient aucune coloration politique, c’est un événement sportif. La Guinée n’est pas le premier pays où de tels événements ont tourné de cette façon. Ceux qui veulent jeter de l’huile sur le feu avancent des chiffres sans être exactement sùr que ce sont ces chiffres là”, a déclaré le ministre, tout en saluant la promptitude du gouvernement face à cette tragédie.

“Vous avez vu la réaction spontanée du Gouvernement moins de 24 heures. Et à la tête d’une importante délégation, le Premier ministre s’est rendu à N’Zérékoré. Les chiffres avancés par le Gouvernement sont, à la fois , de sources hospitalières et judiciaires. Parce que des enquêtes ont eu lieu et des corps ont été reçu à l’hôpital, les blessés étaient là c’est ces chiffres là qui ont été avancés”, a insisté Yaya Kairaba Kaba.

Il a également précisé que le bilan du gouvernement n’avait pas évolué depuis le 1er décembre. “De cette date à maintenant, la situation n’a pas évolué pour ce qui est des cas de morts à ma connaissance”, a-t-il ajouté.

En ce qui concerne les blessés, le ministre de la Justice a annoncé que leurs familles, ainsi que celles des personnes décédées, bénéficieront de l’accompagnement des autorités.