Lors d’une rencontre avec une délégation composée de sages et de ressortissants de la préfecture de Télimélé, ce vendredi 20 décembre 2024, à la Primature, le Premier ministre, Bah Oury, a prononcé un discours d’apaisement. Il a rassuré que de nombreux changements auront lieu en Guinée dans les cinq prochaines années.

Les représentants des sages et ressortissants de Télimélé étaient venus exposer, au Premier ministre, les enjeux majeurs de développement économique et social de leur préfecture.

Après avoir écouté leurs préoccupations, le chef du gouvernement a invité la délégation à faire preuve de patience, tout en nourrissant l’espoir. “Dans cinq ans, de nombreuses choses auront changé. Votre message est clair, précis et concret. Nous allons analyser vos demandes, ministère par ministère, afin d’apporter des réponses adaptées”, a indiqué le Premier ministre, qui a affirmé partager les préoccupations des ressortissants de cette localité.

Les sages de Télimélé ont formulé des doléances, entre autres, la réhabilitation du micro-barrage de Samankou, arrêté depuis 2005 et l’accès à l’énergie produite par les barrages de Souapiti et Kaléta; le bitumage des tronçons stratégiques Souapiti-Télimélé et Kindia-Télimélé-Gaoual; la révision du fonctionnement de la SEG pour répondre aux besoins des populations; la réouverture de l’école professionnelle de la commune urbaine de Télimélé et l’implication des sociétés minières dans le développement local, etc.

Le chef du gouvernement a tenu à les assurer qu’il partage pleinement leurs préoccupations et promis d’oeuvrer pour à leur satisfaction.