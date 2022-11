Makalé Traoré, l’une des facilitatrices du cadre de dialogue, a indiqué ce lundi que tout est mis en place en vue de la réussite des procédures. A quelques jours du lancement des activités dudit dialogue, elle a invité de nouveau les acteurs politiques du quatuor, à revoir leur décision relative au refus de la main tendue du CNRD et du gouvernement.

«Le 24 novembre sera la cérémonie de lancement et se termine le 15 décembre. Après, il y a cinq jours de débats thématiques en treize salles où ces groupes vont se retrouver chacun avec une thématique. Ils vont sanctionner ce dialogue par un rapport selon un canevas bien précis, défini par les recommandations ou des propositions. Donc ce sera en même temps. Après, ils vont commencer les restitutions en plénière. Ce sont les groupes qui vont faire ces restitutions des résultats de leurs travaux. Et l’assemblée va maintenant discuter et apporter des suggestions», a expliqué dame Makalé Traoré.

Aux acteurs politiques, membres du quatuor : «Je crois qu’en voyant ce qui est préparé techniquement, ils (RPG, UFDG et UFR) peuvent être rassurés et venir au dialogue. C’est quand même une première fois que les gens reçoivent les TDR. D’habitude, on vous convoque seulement. Mais ici, vous savez pourquoi vous y allez. Vous avez les thématiques, la durée et vos délégués. Je ne suis même si le médiateur était sur place s’il aurait eu la possibilité d’une telle préparation. Cette préparation était pour nous était fondamentale. Si le quatuor n’a pas reçu les documents, c’est par ce qu’ils n’ont pas encore délégué. Mais tous les délégués ont reçu. Les accréditations sont nominatives. Il faut que ceux qui sont désignés pour venir dans les travaux soient connus, identifier pour ne pas qu’il ait des couacs à l’avance.»