Le choix des représentants de la classe politique au Conseil national de la transition divise les acteurs. Alors que certains parmi eux ont déjà créé l’Inter-coalition qui regroupe des anciens députés de la neuvième législature, des voix se lèvent pour accuser l’Alliance nationale pour l’alternance démocratique (ANAD) dirigée par Cellou Dalein Diallo, de vouloir saboter cette initiative pourtant, dit-on, destinée à trouver une solution rapide au problème.

Des accusations rejetées en bloc par Alpha Oumar Taran Diallo, un des responsables de l’ANAD, qui, à son tour, pointe du doigt des leaders politiques qui ont soutenu le troisième mandat: «Ceux qui accusent l’ANAD sont ceux là mêmes qui ont conduit la Guinée dans cette crise. Nous nous connaissons dans ce pays. Ce sont eux qui étaient les promoteurs du changement constitutionnel et la majeure partie a soutenu le troisième mandat.»

Alpha Oumar Taran Diallo rassure par ailleurs, que c’est plutôt l’ANAD qui est en train de faire un travail sérieux sur le terrain: « Nous sommes en train de nous battre pour que la Guinée retrouve sa place sur le banc des nations. Nous, au niveau de l’ANAD, nous sommes pour le renforcement de la cohésion au sein des partis politiques. Mais vous ne pouvez pas regrouper des gens antagonistes et des gens qui se sont battus pour la République. Sinon il va y avoir des problèmes».

Selon cet acteur politique, cette incompréhension qui mine aujourd’hui la classe politique nécessite un arbitrage de la communauté internationale notamment la CEDEAO. «Pour nous, la crise étant là, mieux vaut prévenir que guérir. On a besoin d’un facilitateur où un représentant des organisations internationales notamment la CEDEAO pour nous permettre de nous asseoir et discuter des contours et de la durée de la transition. Nous avons besoin de ces institutions pour nous accompagner afin de réussir cette transition. Il faut donc qu’on accepte qu’il y ait une présence dans notre pays parce que nous sommes membre de cette CEDEAO » a-t-il suggéré au micro de nos confrères de FIM FM.