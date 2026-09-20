CAN-U17 : le Syli cadet domine le Liberia et décroche son billet pour la CAN 2027

Battu en demi-finale par le Sénégal, le Syli cadet a parfaitement réagi en s’imposant face au Liberia (2-0), ce dimanche 20 septembre à Dakar, lors du match pour la troisième place du tournoi UFOA-A. Un succès qui permet aux jeunes Guinéens de décrocher leur qualification pour la prochaine Coupe d’Afrique des Nations U17.

La sélection guinéenne termine ainsi le tournoi UFOA-A sur une bonne note. Opposés au Liberia pour la petite finale, les hommes de Sékouba Camara ont fait la différence grâce à un doublé de Boubacar Diallo.

Une victoire qui permet au Syli U17 de monter sur la troisième marche du podium de cette édition 2026 et, surtout, de valider son billet pour la prochaine CAN U17.

La Guinée retrouve la CAN U17

Sept ans après sa dernière participation à la compétition, la Guinée s’apprête à retrouver la scène continentale dans la catégorie U17.

Les cadets guinéens seront donc au rendez-vous de la prochaine Coupe d’Afrique des Nations U17, prévue en 2027 au Maroc.