Le Tribunal de première instance de Mafanco a rendu son verdict dans l’affaire d’infanticide impliquant Adama Sylla, une femme divorcée et mère de cinq enfants, poursuivie pour avoir causé la mort de son nouveau-né.

Dans sa décision, le juge Mohamed Sangaré a renvoyé Adama Sylla des fins de la poursuite pour infanticide, au bénéfice du doute. En revanche, la prévenue a été reconnue coupable de violation des lois relatives aux inhumations, une infraction constituée à son encontre.

Pour ce délit, le tribunal l’a condamnée à deux mois d’emprisonnement ferme.

Lors des audiences, le parquet avait requis vingt ans de réclusion criminelle, dont quinze ans de sûreté, estimant que la prévenue avait agi par vengeance et par haine envers l’auteur de sa grossesse.

De son côté, la défense avait plaidé l’innocence de sa cliente, invoquant l’absence de preuves scientifiques pour étayer l’accusation d’infanticide. Elle avait toutefois reconnu des irrégularités dans les conditions d’inhumation du corps du nourrisson.