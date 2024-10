Alors que des mouvements de soutien pullulent pour encourager le président de la transition à se porter candidat, l’ancien maire de Kindia le dissuade d’écouter “les sirènes révisionnistes” pour respecter sa parole d’honneur.

“Ni moi ni aucun membre du CNRD et du gouvernement ne sera candidat”, s’était engagé le général Mamadi Doumbouya. Va-t-il respecter ses engagements? Rien n’est moins sûr à écouter les déclarations des membres du gouvernement notamment le Premier ministre Bah Oury qui a estimé que la candidature du tombeur d’Alpha Condé est une nécessité.

Même si la candidature semble envisagée par le CNRD, le conseiller politique de Cellou Dalein Diallo continue d’accorder le bénéfice du doute au président de la transition.

“Il doit résister face aux sirènes révisionnistes, face à ceux qui, dans ce pays, considèrent que la parole n’a que peu de valeur. Pourtant, la parole d’un homme est quelque chose de très important, car c’est par elle que l’homme se révèle, comme l’a dit un philosophe. Il doit résister, car ce sont les Guinéens qui l’ont entendu, c’est lui qui dirige le pays, et c’est à Dieu et au peuple qu’il doit rendre des comptes. Il doit résister pour préserver son image, car demain, il pourrait facilement être élu dès le premier tour. Il doit résister parce que la majorité écrasante du peuple veut qu’il quitte la scène par la grande porte. Et il doit résister parce qu’il a fait du bon travail. Il a délogé M. Alpha Condé, qui, lui non plus, n’avait pas respecté sa parole, ni les lois guinéennes, ni la Constitution, ni ses promesses. Il doit résister parce que les Guinéens l’aiment et lui veulent du bien”, a exhorté Abdoulaye Bah dans un entretien à Guinee360.com.