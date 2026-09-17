Tournoi qualificatif CAN U17 : le Syli cadet tombe face au Sénégal en demi-finales

À l’occasion de la première demi-finale du tournoi UFOA-A U17, la Guinée s’est inclinée (3-0) ce jeudi 17 septembre face au Sénégal. Un revers qui compromet les chances du Syli cadet de se qualifier pour la prochaine Coupe d’Afrique des Nations U17.

Le stade Léopold Sédar Senghor de Dakar a servi de cadre à cette première demi-finale du tournoi qualificatif de l’UFOA-A entre le Sénégal et le Syli cadet.

Les Guinéens se sont finalement inclinés (3-0) face aux Lionceaux. Après une première période maîtrisée par les Sénégalais, ces derniers ont ouvert le score à la 13e minute grâce à Moussa Ndiaye.

Au retour des vestiaires, le Syli cadet a tenté de revenir au score, mais le Sénégal a définitivement pris le dessus en fin de rencontre. Souleymane Commissaire Faye a inscrit le deuxième but à la 85e minute, avant le troisième but signé Cheick Thior (90+1′).

Cette victoire permet au Sénégal de se qualifier pour la finale du tournoi et de décrocher son billet pour la prochaine CAN U17, prévue en 2027 au Maroc.

Une ultime chance pour le Syli cadet

Malgré cette défaite en demi-finales, la Guinée conserve une possibilité de décrocher sa qualification pour la prochaine CAN U17.

Après ce revers, les cadets guinéens devront disputer le match pour la troisième place du tournoi. Cette rencontre constituera leur dernière opportunité de décrocher leur billet pour la compétition continentale.

Dans la zone UFOA-A, trois équipes seront qualifiées pour le prochain rendez-vous continental. Puisque le Sénégal, champion en titre de la CAN U17 vient de la zone UFOA-A. Les trois équipes qualifiées seront les deux finalistes et le vainqueur de la petite finale.

Le Syli cadet devra désormais se remobiliser pour cette petite finale et tenter de terminer le tournoi sur une victoire synonyme de qualification pour la CAN U17 2027 au Maroc.