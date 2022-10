Trois jeunes seraient morts par balle hier jeudi sur l’axe Leprince, selon le bilan fourni par le comité d’organisation du FDNC, qui a appelé à manifester.

«Devant la désolation et le deuil occasionnés par la répression sauvage exercée sur les Guinéens par les FDS, le FNDC déplore à date, la mort cet après-midi de Thierno Bella Diallo (Koloma 1 Prince), El hadj Boubacar Diallo (Koloma 2) et Thierno Moussa Barry (Bailobaya), sauvagement assassinés après ‘’la parade méprisante’’ du Général de brigade Balla Samoura, Haut Commandant de la Gendarmerie Nationale bras meurtrier et répressif du CNRD», a mentionné le comité d’organisation de la manifestation.

Le FNDC a déploré également une vingtaine de personnes blessées par des «tirs à balles réelles dont certaines se trouvent dans des états comateux», et dénombre aussi «de nombreuses arrestations de paisibles citoyens à domicile. Il faut aussi dénoncer, les actes de vandalisme, de pillage et d’incursion perpétrés par les forces de défense et de sécurité aux domiciles des paisibles citoyens et celui du responsable de la communication du FNDC.»

Le Front national pour la défense de la constitution (FNDC), mouvement initiateur de la manifestation « pacifique », a mis l’occasion à profit pour présenter ces sincères condoléances aux familles éplorées et pris «pour le repos des âmes des jeunes injustement assassinés par un terrorisme d’Etat imposé par la nébuleuse CNRD.»