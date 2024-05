Le Forum des forces sociales de Guinée continue d’alerter les autorités de la transition sur les conséquences de non-respect de leurs engagements pris le 5 septembre 2021 et les jours qui ont suivi le coup d’ État contre Alpha Condé.

Le vice-coordinateur du FFSG, rappelle qu’une transition longue engendre toujours des crises.

C’est la raison pour laquelle, Boubacar Biro Barry invite le gouvernement à envisager le retour à l’ordre constitutionnel.

“Tout est fait pour tomber dans un glissement, or, un glissement n’est pas bon. Une transition plus elle est longue plus elle est efficace et improductive. Donc il serait mieux qu’on envisage de sortir de cette transition que d’entretenir un glissement ou un prolongement qui vont nous amener que des crises en réalité. Nous nous avons estimé que les engagements et les promesses qui ont été tenus doivent être respectés”, a déclaré M. Barry.

Pour cet activiste de la société civile, la démarche des Forces vives de Guinée vise à aider les autorités à respecter leurs promesses.

“Le président avait dit qu’il ne fera pas un jour de plus à la tête du pays après la transition. C’est pourquoi nous avons estimé qu’il faut aider les autorités à éviter les clashs inutiles et aider le général à respecter ses engagements puisque nous estimons qu’il y a un problème à ce niveau”.

Biro Barry pensait que l’arrivée de Bah Oury à la tête de la primature pouvait changer la donne. Plus de deux mois après, la situation devient de plus en plus inquiétante, souligne ce responsable des Forces sociales.

“Il y a eu un Premier ministre politiquement mûr, socialement expérimenté qui connaît parfaitement la situation de la Guinée. Nous avions pensé que ça allait changer la donne. Après sa nomination nous avons eu un petit espoir comme en 2021. Mais comme les choses évoluent nous sommes en droit de nous inquiéter”.