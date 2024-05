Le Directeur financier et comptable ainsi que la Trésorière de l’actuel Conseil national de la transition (CNT) ont comparu, ce lundi 13 mai 2024, devant la chambre de jugement de la Cour de répression des infractions économiques et financières (CRIEF). Les deux ont apporté leur témoignage dans l’affaire de présumé détournement de 15 milliards de francs guinéens, dont l’ancien président de l’Assemblée nationale et certains de ses collaborateurs sont accusés.

Sâa Leno, Directeur financier et comptable de l’Assemblée nationale guinéenne, a témoigné sur l’origine des 15 milliards de francs guinéens. Il a souligné que ce montant était destiné uniquement à la contrepartie guinéenne pour la construction du siège de l’instance parlementaire. “Les crédits votés pour le fonctionnement ne peuvent pas être utilisés pour l’investissement en matière de gestion de budget. Si on veut le faire, il faut réaffecter et c’est le ministre du Budget qui le fait”, a-t-il expliqué.

“Concernant les 15 milliards, c’est un montant qui provient du ministère du Plan à travers le ministère du Budget. Ce montant était la contrepartie guinéenne pour la construction du siège de l’Assemblée nationale. Ce montant est venu alors que nous étions en train de courir après notre subvention ordinaire. Le fond de contrepartie est tombé dans notre compte à la banque centrale en première position. Le questeur Michel Kamano m’a demandé : ‘Est-ce qu’on peut utiliser ce montant pour payer les primes des députés en attendant l’arrivée de la subvention ?’ J’ai dit oui c’est possible. C’est ce qui fut fait. Mais au sens strict, ce n’est pas normal”, a ajouté M. Léno.

La Trésorière, Madame Aissata Diallo, a quant à elle précisé que son rôle se limitait uniquement à l’exécution des ordonnances de paiement faites par sa hiérarchie. “Ma mission se limite au paiement des factures et des liquidités. Il y a toujours une double signature sur les chèques. C’est le président de l’Assemblée nationale et le 1er questeur qui signent les chèques, mais c’est moi qui établis les chèques après ordonnance”, a-t-elle déclaré.

C’est ainsi que l’audience a été renvoyée au 15 mai prochain pour la suite des dépositions de ces deux témoins.

Amadou Damaro Camara, Michel Kamano, Zeinab Camara, dite Zée Pharell, et Kim sont poursuivis par le parquet spécial près la CRIEF pour des faits présumés de détournement des deniers publics, enrichissement illicite, prise illégale d’intérêt et complicité.