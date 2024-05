Invité de l’Assemblée générale hebdomadaire Foutti-Laffidi ce week-end, l’ancien Premier ministre Louceny Fall est revenu sur le déroulement de l’élection présidentielle de 2010.

Candidat au premier tour avec le parti FUDEC, Louceny Fall fait partie des candidats qui ont soutenu Alpha Condé au second tour à travers l’alliance arc-en-ciel.

Pourquoi il n’a pas soutenu Cellou Dalein Diallo, qui est pourtant arrivé en tête avec 39%? Louceny Fall explique que cela se justifie par le fait que le leader de l’UFDG a minimisé les partis qui ont eu un score faible après la publication des résultats.

“Le jour où on avait donné les résultats vendredi soir la nuit je crois, le matin à 6H, Alpha m’a appelé, il a dit Fall il faut qu’on se voit, le moment est grave mais je ne voulais pas le voir et le matin j’ai appelé Sidya avec qui j’avais des très bonnes relations, Kouyaté aussi. J’étais beaucoup plus proche de Sidya Touré, du point de vue idéologie. On s’est réuni à trois, on a regardé le panorama, on n’a pas pu faire un choix entre Alpha et Cellou. Les uns n’étaient pas pour Cellou, d’autres n’étaient pas pour Alpha. Alpha avait une très mauvaise relation avec Kouyaté, Sidya se méfiait de lui et les deux n’étaient pas non plus en faveur de Cellou Dalein. Et moi je leur ai dit on va se mettre d’accord tous les trois, étant donné que nous sommes des anciens premiers ministres, je souhaiterais que nous puissions nous entendre pour choisir un candidat parmi les deux. Ils ont accepté on s’est séparé et moi j’ai appelé Cellou Dalein, j’ai dit mon cher ami je te félicite, hier soir tu as fait un bon score je te félicite. Je lui ai dit nous venons de nous réunir avec Sidya et Kouyaté mais nous n’avons pas pris de décision et moi j’ai demandé aux deux autres que nous puissions nous entendre pour apporter notre soutien à un de vous deux. Il a dit ah oui c’est très bien. Depuis ce jour Cellou n’est plus revenu vers moi, pendant ce temps Alpha continuait à me faire la cour”, a longuement expliqué Louceny Fall.

François Louceny Fall n’avait pas l’intention de soutenir Alpha Condé, avec qui il n’entretenait pas de bons rapports en 2010. Mais face à la pression qu’il dit avoir subi de la part de sa mère et certains de ses proches, il a fini par rejoindre l’alliance arc-en-ciel.

“Il venait voir ma mère, il m’appelait presque tous les jours. J’ai fui je suis allé à Kankan, je suis revenu. Je n’avais pas réellement décidé d’aller avec lui mais je ne pouvais pas forcer la porte de Cellou pour aller chez lui. J’avais quand-même cette question de dignité. On est resté comme ça, Alpha à continuer, finalement ma mère a beaucoup pesé. Pour ceux qui me connaissent, ils savent que j’avais un respect religieux pour ma mère et qu’elle avait une ascendance terrible sur moi. Comme Cellou n’est pas venu vers nous alors je suis allé vers Alpha. C’est pourquoi j’ai soutenu Cellou Dalein”.

Lors de la présidentielle de 2010, Louceny Fall reconnaît que le vote était basé sur l’ethnie. Ce qui d’ailleurs aurait créé des problèmes entre les différents candidats originaires de la haute Guinée.

“Je n’avais pas de bonnes relations avec Alpha Condé, je m’étais éloigné de lui pour plusieurs raisons, nous avons été candidats et il n’a pas apprécié que je sois candidat contre lui parce qu’il nous considérait que des candidats de la haute Guinée, comme Lansana Kouyaté, Saran Daraba, Mamadi Diawara, Ousmane Kaba et moi-même. Nous étions 5 de la haute Guinée et nous étions candidats, il a considéré que nous étions là pour l’empêcher à prendre des votes en haute Guinée. Il faut dire qu’à cette époque-là il dominait la haute Guinée. Toute la haute Guinée avait choisi Alpha. Dans ma propre famille ma maman était RPG, ma maman était Alpha et les gens de la haute Guinée m’avaient dit à l’époque que nous t’aimons bien, tu es de Kankan, tu as fait beaucoup de choses ici, nous sommes très fiers de toi mais nous avons donné notre voie à Alpha Condé”.