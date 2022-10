A Conakry, les citoyens font face à d’énormes embouteillages sur les différents axes routiers, qui empêchent de circuler librement et rallier les lieux de travail rapidement. Ces actes, fait remarquer le président de la transition, sont en grande partie liés au stationnement des gros engins le long des routes.

En conseil des ministres hier jeudi, le président de la transition a dit avoir constaté que nombreux sont les propriétaires de gros engins, camion-citerne, qui choisissent les axes routiers pour stationner leurs engins, transformant de fait la voie publique en garage.

Mamadi Doumbouya a déploré de telles pratiques qui selon lui, «amplifient les embouteillages sur nos routes et provoquent en grande majorité les accidents de circulation dans notre pays.»

C’est pourquoi, il a instruit le ministre des Infrastructures et des Transports et le ministre en charge de Sécurité et de la Protection Civile de prendre des dispositions «idoines» pour sensibiliser les acteurs et veiller à ce que tous les gros engins «soient stationnés dans les parcs automobiles consacrés à cet effet.»