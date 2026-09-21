Guinée : la symbolique du mois de septembre dans le sport national

Dans une analyse consacrée aux grandes dates du sport national publiée sur son compte facebook, le consultant sportif Thierno Saïdou Diakité relève une étonnante récurrence d’événements majeurs survenus au mois de septembre.

De la Conférence nationale de la jeunesse et des sports de 1990 au retrait de l’organisation de la CAN 2025 à la Guinée en 2022, plusieurs décisions et épisodes importants se sont inscrits dans ce mois, donnant à septembre une place singulière dans les annales du sport guinéen.

1. La première Conférence nationale de la jeunesse et des sports

Du 25 septembre au 3 octobre 1990, la Guinée a organisé sa première Conférence nationale de la jeunesse et des sports. Cette rencontre constitue l’un des événements importants dans la réflexion sur les orientations du secteur sportif national.

2. Les États généraux du sport

En septembre 1992, la Guinée a organisé les États généraux sur le sport, une autre étape importante dans la réflexion sur l’organisation et le développement du sport national.

3. La candidature de la Guinée à l’organisation de la CAN 2010

Le 12 septembre 2007, à la suite d’une session ordinaire du Conseil des ministres du gouvernement de consensus, la candidature de la Guinée à l’organisation de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2010 a été officiellement annoncée.

Quelques jours plus tard, le 18 septembre 2007, le Premier ministre du gouvernement de consensus, Lansana Kouyaté, procédait à la pose de la première pierre pour la construction du Grand Stade de Nongo.

4. La désignation de la Guinée pour la CAN 2023

Le 20 septembre 2014, la Confédération africaine de football (CAF) désignait les pays hôtes des éditions 2019, 2021 et 2023 de la CAN. Le Cameroun devait accueillir l’édition 2019, la Côte d’Ivoire celle de 2021 et la Guinée celle de 2023.

Cette décision allait placer la Guinée au centre d’un vaste programme de développement d’infrastructures sportives.

5. Le lancement du processus de réalisation des infrastructures de la CAN 2025

Le 21 septembre 2021, les avis d’appel d’offres international ouvert pour la réalisation des infrastructures destinées à la CAN 2025 ont été publiés.

L’ouverture des plis est intervenue le 29 novembre 2021, avant la signature, le 1er juillet 2022, des contrats de marchés relatifs à la réalisation des infrastructures dédiées à la compétition.

6. Le retrait de l’organisation de la CAN 2025 à la Guinée

Le 30 septembre 2022, le président de la CAF s’est rendu à Conakry pour annoncer officiellement aux autorités guinéennes le retrait de l’organisation de la CAN 2025 à la Guinée.

Cette décision faisait suite à deux missions d’inspection de la CAF, effectuées respectivement en juin et en août 2022. Selon les constats alors établis, d’importants retards avaient été enregistrés dans la réalisation des infrastructures et dans la satisfaction des exigences prévues par le cahier des charges de la CAF.

Septembre, un mois particulier dans l’histoire du sport guinéen

De la Conférence nationale de la jeunesse et des sports de 1990 au retrait de l’organisation de la CAN 2025 en 2022, en passant par les États généraux de 1992, l’annonce de la candidature à la CAN 2010, la pose de la première pierre du stade de Nongo et la désignation de la Guinée comme pays hôte de la CAN 2023, le mois de septembre apparaît régulièrement dans les grandes séquences de l’histoire du sport guinéen.

Une succession de dates qui donne à ce mois une symbolique particulière dans les annales du sport national.