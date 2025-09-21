En dépit des pressions diplomatiques exercées par Washington et Tel-Aviv, le Royaume-Uni, le Canada et l’Australie ont annoncé ce dimanche leur reconnaissance officielle de l’État palestinien. Le Portugal devrait emboîter le pas dans les prochaines heures.

Cette décision, qui intervient à la veille de l’Assemblée générale des Nations unies, constitue un tournant historique pour Londres, longtemps perçu comme un partenaire privilégié d’Israël.

Depuis plusieurs mois, la guerre à Gaza, déclenchée après l’attaque du Hamas en octobre 2023, a accéléré les prises de position. De plus en plus de pays occidentaux choisissent désormais de donner une légitimité diplomatique à la cause palestinienne, en signe de désapprobation face à l’ampleur de l’offensive israélienne.