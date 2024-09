Les accusations contre l’ancien président, Pr Alpha Condé, concernant un prétendu coup d’État contre la junte dirigée par le général Mamadi Doumbouya, continuent d’alimenter les débats politiques en Guinée. Ce vendredi 20 septembre 2024, le ministre Secrétaire général à la présidence s’est également prononcé sur cette actualité brûlante.

“Nous l’avons appris sur un plateau d’une télévision libérienne. Un citoyen guinéen a été arrêté et les interrogatoires ont permis d’établir que le Pr Alpha Condé est en train de fomenter, avec d’autres personnes, un coup d’État contre la Guinée. Parlant spécifiquement de l’ancien président, ces genres de tentatives et initiatives ne sont pas nouvelles. C’est plus vieux que chacun d’entre nous dans cette salle. Il a déjà eu à le faire, il pourra le refaire, et il le fera peut-être”, a commenté le ministre Secrétaire général à la présidence, le général Amara Camara, en marge d’une conférence co-animée avec Ousmane Gaoual Diallo.

Amara Camara a rassuré que l’État guinéen dispose d’une panoplie d’instruments juridiques pour faire respecter la loi et que rien ne sera négligé dans cette affaire. Il a ajouté que l’État est capable de poursuivre et de traduire en justice toute personne en infraction avec la loi, où qu’elle se trouve dans le monde. “L’État peut aller chercher quiconque est en mal avec la loi et le mettre face à ses responsabilités. Le Pr Alpha Condé n’est pas exempté de cela.”

De son côté, Ousmane Gaoual Diallo, porte-parole du gouvernement, a également souligné que de nombreuses rumeurs circulent régulièrement sur des tentatives de déstabilisation de la Guinée. “Il y a beaucoup d’acteurs, notamment politiques et de la société civile, qui, chaque jour, disent qu’ils vont faire un coup d’État ou déstabiliser le pays. Ces idées sont bien connues”, a-t-il expliqué. Cependant, il a précisé que si cette information a été relayée par voie de presse, cela ne signifie pas qu’elle ne sera pas prise au sérieux. “Les canaux par lesquels les informations sérieuses circulent seront actionnés, et les dispositions adaptées seront prises.”