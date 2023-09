Dans son discours prononcé, le mercredi 20 septembre 2023, sur la tribune de l’ONU à l’occasion de la 78e session de l’assemblée générale de Nations unies, le président du Nigéria et président en exercice de la communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), a évoqué plusieurs préoccupations auxquelles l’Afrique fait face.

Coups d’Etat militaires, lutte contre le djihadisme et immigration clandestine, sont entre autres des phénomènes qui s’érigent comme un obstacle au développement socio-économique du continent, à en croire le président du Nigeria.

Sur la situation au Niger, Bola Ahmed Tinubu appelle la communauté internationale à soutenir les chefs d’Etat de la CEDEAO dans le combat pour le retour à l’ordre constitutionnel dans ce pays.

«Les coups d’État militaires sont une mauvaise chose. Tout comme d’autres relations déséquilibrées entre les civils et les militaires qui perpétuent l’injustice, cette vague que traverse l’Afrique ne montre pas une appétence pour les coups d’État. Il s’agit d’une demande de solution à des problèmes éternels. Pour ce qui est du Niger, nous sommes en train de négocier avec les militaires en tant que président de la CEDEAO, je m’efforce de rétablir la gouvernance démocratique, de manière à relever les défis politique et économique auxquels est confronté ce pays, y compris les extrémistes violents. Je tends la main de l’amitié à vous tous qui appuyez véritablement cette mission en faveur d’une gouvernance démocratique dans ce pays ».

Devant les chefs d’Etat du monde, Bola Tinubu dénonce les actes terroristes commis contre les citoyens dans certains pays africains. Pour aider l’Afrique à faire face à ce combat contre les extrémistes violents, le président en exercice de la CEDEAO invite la communauté internationale à stopper le flux d’armes vers l’Afrique.

«L’ensemble de notre région se trouve dans un combat prolongé contre les extrémistes violents. Dans cette turbulence, un terrible commerce inhumain s’est constitué, tout est à vendre, les hommes, les femmes, sont considérés comme des bétails. Et pourtant, des milliers de personnes bravent les sables brûlants du Sahara, pour rejoindre la méditerranée à la recherche d’une vie meilleure. Au même moment, les mercenaires extrémistes avec leurs armes et leurs idéologies répugnantes envahissent notre région depuis le nord. Ce trafic nocif, sape la paix et la stabilité de toute notre région. Les pays africains améliorent leurs économies afin que nos populations n’aient pas à risquer leurs vies pour balayer les rues d’autres pays. Nous nous efforcerons également de démanteler les groupes extrémistes sur notre propre territoire. Mais, pour faire face à cette menace, la communauté internationale doit renforcer son engagement visant à stopper le flux d’armes et de personnes violentes vers l’Afrique de l’Ouest », a-t-il lancé.

L’autre aspect important pour l’Afrique selon Tinubu, c’est de protéger les zones riches en ressources minérales du continent qui, a-t-il fait remarquer, sont devenues source de misère pour les africains. «Un phénomène dont la République démocratique de Congo souffre depuis plus d’une décennie, malgré une présence robuste de l’ONU dans son territoire», a regretté Bola Ahmed Tinubu.