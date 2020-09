Les étudiants de l’université Général Lansana Conté de Sonfonia étaient dans la rue, ce lundi 21septembre 2020 pour montrer leurs rals- bol face à la cherté du transport à Conakry.

C’est dans ce cadre qu’ils ont organisé une manifestation dans la matinée ce lundi devant la dite université. banderoles et pancartes en mains où ont pouvais lire 3000fg c’est trop 1500fg c’est bon. Les manifestants ont érigés des barricades devant l’université Général Lansana Conté de Sonfonia, bloquant complètement le passage. Ils exigent ainsi la baisse des frais de transport, qui ont doublé à Conakry depuis 6 mois.

Barry Alpha oumar etudiant en sciences du langage relate les faits.

« Depuis ce matin nous sommes sortis pour exprimer notre amertume face au coup élevé du transport. Imaginez quelqu’un qui quitte Cosa doit payer 24000 GNF aller-retour, c’est insupportable. Nous en avons marre. Il faut que les autorités pensent un peu à nous étudiants qui ne dépendons que de nos primes » interpelle t’il.

Oumoul khairy Sow étudiante à son tour demande à l’État de diminuer le prix du transport à défaut de rehausser leurs bourses d’entretiens.

« Il faut que l’État diminue le prix du transport parce que si c’est à cause du coronavirus qu’ils ont augmenté, de nos jours il y a des regroupements qui se font un peu partout. Donc, il n’y a plus lieu de maintenire les 3000fg par tronçons il n’ont qu’à ramener le prix à 1500fg . On arrive plus à joindre les deux bouts à cause cette cherté du transport »

Les forces de l’ordre sont intervenues à coups de gaz lacrymogène pour disperser les manifestants. Au moment où nous quittions les lieux la circulation n’avait toujours pas repris sur cet axe .

Madeleine Kotus