Décès de Souleymane Diallo : le gouvernement rend hommage à une figure majeure de la presse guinéenne

Le gouvernement guinéen a réagi au décès de Souleymane Diallo, fondateur du groupe de presse Le Lynx-La Lance-Lynx FM, survenu ce lundi 1er juin 2026 au Canada. Dans un communiqué signé par son porte-parole, Ousmane Gaoual Diallo, l’exécutif a rendu hommage à l’une des figures les plus marquantes du paysage médiatique national.

Dans ce message, le gouvernement dit avoir appris « avec une profonde tristesse » la disparition de celui qu’il présente comme une figure majeure de la presse guinéenne. Au nom du président de la République, Mamadi Doumbouya, du Premier ministre Bah Oury et de l’ensemble des membres du gouvernement, les autorités ont adressé leurs condoléances à la famille du défunt, à ses proches, à ses collaborateurs ainsi qu’à toute la communauté de la presse nationale et internationale.

Le gouvernement souligne que Souleymane Diallo « s’est imposé comme une voix respectée du journalisme guinéen » grâce à son engagement en faveur de la liberté de la presse, de l’éthique professionnelle et du débat public. Selon le communiqué, son parcours a contribué à « façonner l’histoire contemporaine des médias » en Guinée.

L’exécutif estime également que son œuvre, son indépendance d’esprit et son attachement aux valeurs républicaines ont marqué plusieurs générations de journalistes et de citoyens. « Son nom demeure associé à une presse engagée, soucieuse de l’intérêt général et du droit à l’information », souligne le texte.

Pour les autorités, la disparition du fondateur du Lynx constitue une perte importante pour le pays. « Avec sa disparition, la Guinée perd l’une de ses plumes les plus influentes et l’une des figures les plus emblématiques de son paysage médiatique », affirme le gouvernement, ajoutant que son héritage continuera d’inspirer les professionnels des médias engagés en faveur d’« une information libre, responsable et professionnelle ».

Par ailleurs, le gouvernement dit s’incliner devant la mémoire de « cet homme de conviction » et rend hommage à sa « contribution exceptionnelle à la vie publique » de la Guinée.