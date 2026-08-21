La Guinée officialise sa candidature pour les CAN 2032 et 2036

C’est désormais officiel. La Guinée est candidate à l’organisation des éditions 2032 et 2036 de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN).

La candidature a été officiellement actée à l’issue d’une réunion tenue ce jeudi 20 août 2026 à la Primature, sous la présidence du Premier ministre, Bah Oury.

“À l’issue des échanges, le Premier ministre, Chef du Gouvernement, a officiellement signé la demande de candidature de la Guinée pour l’organisation des éditions 2032 et 2036 de la CAN, conformément à la vision du Président de la République, Mamadi Doumbouya, de faire de la Guinée un pays capable d’accueillir de grands événements sportifs internationaux”, a rapporté la cellule de communication de la Primature.

À cette occasion, le ministre des Sports, Cellou Baldé, a indiqué qu’un travail préparatoire avait été mené en amont de cette démarche. Il assure que “la Guinée dispose désormais d’un dossier solide, fruit d’un processus de préparation et d’analyse des différentes exigences liées à l’organisation d’une compétition de cette envergure.”

Cette candidature marque ainsi une nouvelle étape dans l’ambition affichée par les autorités guinéennes de positionner le pays comme une destination capable d’accueillir de grandes compétitions sportives internationales.